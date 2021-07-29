التخطيط تنفذ المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعيَّة والصحية للمرأة العراقية

المستقلة/- انطلقت في العاصمة بغداد أعمال التدريب لتنفيذ “المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعيَّة والصحية للمرأة العراقية” بنسخته الثانية.

وذكرت مديرة العلاقات في الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط نداء عبد الله في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة, أنَّ “عمليات التدريب شملت ملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمسح على الأجهزة اللوحية، باستخدام برنامج ODK لضمان جودة البيانات وسرعة استخراج النتائج”.

وأضافت أنَّ “المسح الاحصائي الذي سينفذ من قبل الجهاز ووزارة الصحة يأتي في إطار الدعم المالي المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان”، مشيرةً إلى أنَّ “دورات المسح تركزت في محافظات بابل وصلاح الدين وواسط والمثنى والأنبار، وبمشاركة عدد من الملاكات الإحصائية وملاكات وزارة الصحة”.

مؤكدة على أنَّ “الجهاز يحرص على توفير مؤشرات واقعية فعلية تعكس واقع المرأة في العراق”.

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