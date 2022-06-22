التخطيط تمنح 135 هوية تصنيف وتجديد لشركات المقاولات

المستقلة /- انجزت لجنة تصنيف شركات المقاولات والمقاولين في وزارة التخطيط، خلال جلسيتها الرابعة والخامسة والتسعين، 135 هوية تصنيف وتجديد.

وقالت رئيس اللجنة مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة هناء إبراهيم إسماعيل في بيان ، إن “الجلسة تضمنت تصنيف 36 شركة لأول مرة وترحيل شركة واحدة للمقاولات الى الدرجة الممتازة شرط تقديم الأعمال المنجزة استنادا إلى تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء رقم 1 لسنة 2015، فضلا عن تجديد 98 هوية تصنيف شركات المقاولات والمقاولين استنادا إلى المادة 10/ ثانيا من التعليمات المذكورة أنفا التي جرت وفق النظام الجديد الذي وجه بإطلاقه وزير التخطيط خالد بتال النجم”.

وأضافت اسماعيل، أن “اللجنة اتخذت قرارات اخرى منها تغيير 9 مديرين مفوضين لشركات المقاولة، ومناقشة ادراج 3 شركات في القائمة السوداء”، مشيرة إلى أن “اللجنة أنجزت 8 طلبات متفرقة، وأن توزيع هويات التصنيف والتجديد سيكون بعد مصادقة وزير التخطيط ونشرها في الموقع الرسمي للوزارة”.