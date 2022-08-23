التخطيط تكشف عن اجراءات للحد من تداعيات الفقر في العراق

المستقلة /- كشفت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن اجراءات للحد من تداعيات الفقر في البلاد، مشيرة الى تأثير جائحة كورونا على المشهد الغذائي.

وقــال المتحدث الرسمي لــوزارة الـتـخـطـيـط عـبـد الــزهــرة الــهــنــداوي، للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة، إن “الـوزارة اتخذت إجراءات للحد من تداعيات الفقر منها إعداد خطة للإصلاح والدعم على مدى العامين 2021ـ 2023”.

 

وأشــار إلـى أن “الخطة ركـزت على ثلاثة مسارات أساسية أولها المحور الاقتصادي المتضمن سياسات ترتبط بالقطاع الخاص والاقتصاد الكلي والاستثمار، والثاني يتعلق بالمحور الاجتماعي ومــا يرتبط بالبطاقة التموينية, فيما شمل الأخير إجـــراءات لمواجهة تحديات الفقر من خلال تخصيص موارد مالية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية، والبطاقة التموينية، والجانب الصحي”.

 

ولفت إلى أن “الجائحة كان لها أثر واضح على المشهد الغذائي، إذ كان العراق من ضمن البلدان التي تأثرت نتيجة توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط آنذاك، الأمر الذي انعكس على ارتفاع مستويات الفقر”.

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