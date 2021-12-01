التخطيط تعلن عن تأسيس مجلس إدارة لتطوير القطاع الخاص

المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط، وضع خطة لتوظيف الخريجين من الجامعات، فيما أشارت إلى تأسيس مجلس إدارة لتطوير القطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “الجامعات والمعاهد العراقية تُخرِّج سنوياً 200 ألف شخص، إذ يدخل هؤلاء الى سوق العمل أضافة الى غير الخريجين من الذين يبلغون سن 18 عاماً”.

وأضاف، أن “هذه النسب ليست قليلة، مع تضخم الجسد الوظيفي الحكومي، فقد باتت مؤسسات الدولة مزدحمة بأعداد الموظفين لدرجة أن الرواتب والأجور باتت تستحوذ على النسبة الأكبر من الموازنة السنوية والتي تصل الى 75%، الأمر الذي أثر على حساب الجانب التنموي والاستثماري والمشاريع”.

وأضاف، أن “الحلَّ الأمثل وفق خطتنا التي نعمل عليها الآن، هو تحقيق شراكة حقيقية في توفير الوظائف مع القطاع الخاص، وهذه الشراكة ينبغي أن تتوفر فيها شروط، منها توفير بيئة مناسبة وإعادة النظر بالقوانين السابقة وتوفير بيئة للقطاع الخاص”، مشيراً الى أن “الوزارة بدأت بإنشاء رؤية ستراتيجية لتطوير القطاع الخاص في العراق وتحقيق الشراكة من خلال تأسيس مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص”.

وتابع، أن “هذا المجلس تمّ تأسيسه مؤخراً بمرحلة انتقالية يترأسها وزير التخطيط وعضوية ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة، والذي يعمل مدة سنة على توفير الأرضية وسياقات العمل، بعدها يتم اختيار مجلس دائم عن طريق الانتخابات أو أي آلية أخرى”.

وأوضح، أن “هذا المجلس سيكون له دور كبير في قيادة القطاع الخاص للوصول الى مبدأ الشراكة الحقيقية، وأن يكون للقطاع الخاص الأسبقية في إدارة التنمية في العراق لأن كل البلدان المستقرة تعتمد على هذا القطاع بشكل كبير”.

وأكد الهنداوي، أن “مهمة الحكومة وضع الخطط والقوانين ومتابعتها”، لافتاً الى، أن “التنفيذ يقع على عاتق القطاع الخاص الذي نعتقد أن له القدرة على توليد فرص العمل مع وجود الضمانات لهم”.

وذكر الهنداوي، أن “البحث عن وظائف في القطاع الحكومي سيتغير مع وجود هذا النظام من العمل ذي الضمانات الأكيدة”.