التخطيط تتوقع زيادة سكان العاصمة لأكثر من 9 ملايين نسمة

المستقلة/- توقعت وزارة التخطيط ان يكون عدد سكان العاصمة بغداد أكثر من 9 ملايين نسمة خلال العام 2022.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في جدول له و تابعته المستقلة؛ انه “من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العاصمة بغداد خلال عام 2022 حوالي 9.006.001 مليون نسمة، يعيشون بمساحة اجمالية تبلغ 4555 كم2″، مبينا أن “الكثافة السكانية فيها هو 1977.2 فرد/ كم2”.

واضاف ان “نسبة الذكور فيها سيكون بحدود 4.569.768 مليون نسمة في حين سيكون عدد الاناث فيها بحدود 4.436.233 مليون نسمة”.

واشار الى ان “تقديرات السكان الحضر في بغداد سيكون بحدود 7.8799.500 نسمة فيما سيكون تقديرات السكان الريف بحدود 1.126.501 نسمة”، موضحا أن “نسبة الفئة العمرية فيها من 15 الى 65 سنة هو 59.5% من مجموع الفئات العمرية الاخرى”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الجمالي.. سيتم فتح تحقيق بجميع المشاريع الوهمية في حكومة الكاظمي

اخبار العراق

وزير الداخلية يوجه بتأسيس قاعدة معلومات لشبكات تجارة المخدرات

اخبار العراق

البنك المركزي يؤكد إطلاقه عدة مبادرات أسندت الدولة في زمن الأزمة المالية

اخبار العراق

وزيرة المالية تبحث مع السفير الهولندي اوجه التعاون المالي والاقتصادي

اخر الاخبار

المنتخب البحريني يصل إلى مطار البصرة بمشاركته في خليجي 25

اخر الاخبار

لتخلفه بدفع الايجار.. مالك مقر تويتر يقيم دعوى ضد ايلون ماسك

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الخشان يتهم السوداني بالمجاملة على حساب القانون ومصالح الشعب

اخبار العراق

الجمالي.. سيتم فتح تحقيق بجميع المشاريع الوهمية في حكومة الكاظمي

اخبار العراق

وزير الداخلية يوجه بتأسيس قاعدة معلومات لشبكات تجارة المخدرات

اخبار العراق

البنك المركزي يؤكد إطلاقه عدة مبادرات أسندت الدولة في زمن الأزمة المالية

اخبار العراق

وزيرة المالية تبحث مع السفير الهولندي اوجه التعاون المالي والاقتصادي

اخر الاخبار

المنتخب البحريني يصل إلى مطار البصرة بمشاركته في خليجي 25

اخر الاخبار

لتخلفه بدفع الايجار.. مالك مقر تويتر يقيم دعوى ضد ايلون ماسك

اخر الاخبار

لتخلفه بدفع الايجار.. مالك مقر تويتر يقيم دعوى ضد ايلون ماسك

اخبار العراق

العراق.. ايرادات تصدير النفط لعام 2022 بلغت اكثر من (115) مليار دولار

اخبار العراق

عاشور.. البرلمان مطالب بالتحرك لوضع حد لاي ارتفاع مستقبلي للدولار

اخبار العراق

سومو.. معدل سعر النفط المصدر الى الأردن بلغ 65.12 دولاراً

اخبار العراق

اتحاد الكرة يسمي غالب الزاملي رئيساً للجنة الامنية لـ خليجي 25

اخبار العراق

خبير يحذر من استمرار هدر العملة الاجنبية واخراجها من البلد

اخر الاخبار

طقس العراق .. ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

اخر الاخبار

جورجينا تشعل التويتر والانستغرام من جديد في السعودية

اخبار مصر

في ذكرى ميلادها..الهام شاهين تشعل الترند من جديد

اخبار العراق

رئيس هيئة النزاهة يؤكد على أهمية محاسبة كبار الفاسدين