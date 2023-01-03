التخطيط تتوقع زيادة سكان العاصمة لأكثر من 9 ملايين نسمة

المستقلة/- توقعت وزارة التخطيط ان يكون عدد سكان العاصمة بغداد أكثر من 9 ملايين نسمة خلال العام 2022.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في جدول له و تابعته المستقلة؛ انه “من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العاصمة بغداد خلال عام 2022 حوالي 9.006.001 مليون نسمة، يعيشون بمساحة اجمالية تبلغ 4555 كم2″، مبينا أن “الكثافة السكانية فيها هو 1977.2 فرد/ كم2”.

واضاف ان “نسبة الذكور فيها سيكون بحدود 4.569.768 مليون نسمة في حين سيكون عدد الاناث فيها بحدود 4.436.233 مليون نسمة”.

واشار الى ان “تقديرات السكان الحضر في بغداد سيكون بحدود 7.8799.500 نسمة فيما سيكون تقديرات السكان الريف بحدود 1.126.501 نسمة”، موضحا أن “نسبة الفئة العمرية فيها من 15 الى 65 سنة هو 59.5% من مجموع الفئات العمرية الاخرى”.