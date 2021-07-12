التخطيط تبحث مع الجانب المصري آليات انشاء المدن الصناعية والربط الكهربائي

المستقلة/- بحثت وزارة التخطيط مع الجانب المصري آليات انشاء المدن الصناعية والربط الكهربائي تنفيذا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد خلال الايام الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة ، إن “اجتماعا مشتركا عقدته الوزارة مع الجانب المصري لبحث مقررات القمة الثلاثية التي عقدت مؤخرا في بغداد”، مشيرا الى الاتفاق على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين من خلال انشاء مدن صناعية بتمويل مشترك بين البلدين مع اختيار المواقع الملائمة لاقامتها في العراق ومصر فضلا عن اقامة معارض تجارية دائمة لصناعات البلدين بتعزيز القطاع الخاص وابراز دوره على أن تكون المعارض تخصصية تتضمن فعاليات حيوية وصناعات مهمة وصناعات حرفية رصينة”.

وذكر ان الاجتماع تضمن وضع آليات تسهيل عمل التجار والمستثمرين ومنحهم التسهيلات اللازمة وكذلك مناقشة الربط الكهربائي الثلاثي ومد انبوب نفط عبر الاردن”.

ونبه الهنداوي الى ان “رجال الأعمال والمستثمرين المصريين ابدوا استعدادهم لتقديم شتى التسهيلات امام حركة التجار والصناعيين والمستثمرين العراقيين”.

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