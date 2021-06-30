التخطيط تؤكد وجود 4000 عشوائية يسكنها 12 % من سكان العراق

المستقلة/- كشفت وزارة التخطيط عن وجود 4000 عشوائية يسكنها 12 % من سكان العراق، بواقع 3 ملايين ونصف المليون نسمة، مبينة أن الحل لهذه الشريحة يكمن في إقرار قانون العشوائيات الذي يضع الحلول لهم.

المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قال في حديث لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “هناك عملا من قبل الوزارة لإجراء مسح شامل لجميع العشوائيات في البلاد، حتى يتم الوقوف على واقع هذه الشريحة والإجابة عن العديد من الأسئلة بشأنهم ومعرفة اوضاعهم ونسبة الفقر الموجودة وغيرها”.

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