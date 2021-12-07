التخطيط تؤكد.. قطعنا اشواطا في طريق استكمال مشروع الرقم الوظيفي

المستقلة /- أكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، أنها قطعت أشواطاً بعيدة، في طريق إكمال مشروع “الرقم الوظيفي”، بعد توليد نحو ثلاثة ملايين رقم وظيفي في عموم مؤسسات الدولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” وتابعته المستقلة، إن “وزير التخطيط خالد بتال النجم، ترأس لجنة وزارية، عملت على وضع الأسس والتوصيات وآليات العمل لمنصة الرقم الوظيفي، مبيناً أنَّ الغاية من المشروع تكمن في رسم صورة أوضح عن أعداد الموظفين في القطاع العام، مع أرقام تفصيلية أكثر عن مرتباتهم المالية”.

وأضاف الهنداوي، أن “هذا المشروع يُسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الموظفين (الفضائيين) الذين يتسلمون أكثر من راتب”.

واوضحح، أن “هذا المشروع عند إكماله سيوفر قاعدة بيانات متكاملة عن موظفي الدولة الأمر الذي سيُسهم في معالجة الكثير من المشكلات التي يعاني منها الجسد الوظيفي، من بينها رسم المسارات الواضحة للإنفاق المالي على الأجور والرواتب”، مشيراً إلى أنَّ “الوزارة أدخلت حتى الآن بيانات أكثر من مليونين وتسعمئة وخمسة وخمسين ألف موظف تمهيداً لإطلاقه بعد استكمال بيانات موظفي الدولة كافة”.