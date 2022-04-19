التخطيط : انخفاض مؤشر أسعار المواد الانشائية لشهر كانون الثاني

المستقلة /- أعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، عن تفاوت “طفيف” في أسعار المواد الانشائية لشهر كانون الثاني الماضي مقارنة بشهر كانون الأول من عام 2021.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير و تابعته المستقلة، إن “مؤشر أسعار المواد الانشائية لشهر كانون الثاني انخفض بشكل طفيف مقارنة بشهر كانون الأول من عام 2021 بعد ان تمت متابعة وتسجيل 64 مادة بناء تم تسجيلها في الأسواق المحلية”، مبيناً أن “أهم المؤشرات للمواد الأكثر استخداماً وتأثيراً في الأسواق كانت لثلاث مواد شملت الطابوق والاسمنت والحديد”.

وأضاف الجهاز أن “معدل سعر الطابوق العادي لشهر كانون الثاني الماضي بلغ (157) ألف دينار لكل (1000) طابوقة مسجلاً انخفاضا بلغ (2%) عن معدل سعر شهر كانون الاول 2021 الذي كان قد بلغ (160) ألف دينار لكل (1000) طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر كانون الثاني الماضي (191) ألف دينار لكل (1000) طابوقة مسجلاً انخفاضا بنسبة (2%) عن معدل سعر شهر كانون الاول 2021 الذي بلغ (194) ألف دينار لكل (1000) طابوقة”.

وأشار التقرير إلى أن “معدل سعر الاسمنت العادي لشهر كانون الثاني الماضي بلغ (109) ألف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة (1%) عن معدل سعر شهر كانون الاول 2021 الذي كان بسعر( 108) ألف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الاسمنت المقاوم لشهر كانون الثاني الماضي (120) الف دينار للطن الواحد مسجلاً انخفاضاً بنسبة (2%) عن معدل سعر شهر كانون الاول 2021 الذي كان بسعر( 123) الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ سعر الاسمنت الابيض لشهر كانون الثاني (215) الف دينار للطن الواحد مسجلاً انخفاضاً بنسبة (2%) عن معدل سعر شهر كانون الاول 2021 الذي بلغ السعر فيه (219) الف دينار”.

وأوضح الجهاز في تقريره أن “أسعار الحديد (الشيش) من المنشأ الأجنبي لشهر كانون الثاني الماضي بلغت (مليوناً و263) الف دينار للطن الواحد مسجلاً إنخفاضاً بنسبة (1%) عن معدل سعر شهر كانون الاول 2021 الذي كان بسعر (مليوناً و173) الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الحديد (الشيلمان) لشهر كانون الثاني الماضي ( 17) الف دينار للمتر الواحد مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11% عن معدل سعر شهر كانون الاول 2021 الذي بلغ (19) الف دينار للمتر الواحد”.

ولفت التقرير إلى أن “معدل سعر طابوق الثرمستون في كانون الثاني الماضي بلغ (مليوناً و983) ألف دينار مسجلاً إرتفاعاً بنسبة (3%) عن شهر كانون الاول 2021 الذي بلغ معدل السعر فيه (مليوناً و977) ألف دينار”.