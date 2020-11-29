التخطيط النيابية ترفض بيع النفط العراقي بعقود طويلة الأجل

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن رئيس لجنة التخطيط النيابية حازم الخالدي ، مساء الاحد ، عن رفض لجنته بشدة مساعي الحكومة العراقية لبيع النفط العراقي للشركات النفطية بعقود طويلة الأجل لخمس سنوات قادمة بالأسعار الحالية المنخفضة كثيرا ،

وقال الخالدي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “هذه العقود بحقيقتها تشكل اقتراضا خارجيا بضمان النفط العراقي وتسديدها بأسعار مضاعفة مستقبلا .

وأشار الى إن “احتساب عقود تصدير النفط بكميات أربعة ملايين برميل شهريا وفق أسعار السوق الحالية سيقدم فوائد بمقدار مليار ونصف المليار دولار سنويا لتلك الشركات من ثروات العراقيين “، مؤكدا إن “مجموع الخسارة للسنوات الخمسة مدة عقود التصدير تزيد على سبعة مليارات دولار” .

واوضح إن “الحيف والخسارة المترتبة على تلك العقود تتمثل بأن العراق يبيع نفطه بسعر هذه الأيام وهي أثمان بخسة للغاية ، بينما تستمر تلك الشركات باستلامه خلال خمس سنوات قادمة ، ومن المؤمل قد تتغير أسعار النفط فيها الى ضعف ما عليه الآن خصوصا فيما لو تخلص العالم من وباء كورونا وتأثيراته على حركة الاقتصاد “.