التخطيط : ارتفاع معدل التضخم لشهر تشرين الاول بنسبة (0.4%)

المستقلة/- اعلنت وزارة التخطيط ، عن ارتفاع معدل التضخم لشهر تشرين الاول الماضي بنسبة (0.4%)، مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه، فيما شهد معدل التضخم السنوي، هو الآخر ارتفاعا بنسبة (6.8%)، بالمقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2020.

وقال المتحدث الرسمي، للوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقت المستقلة اليوم الخميس،، إن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، مستمر في رصده الرقمي لحركة الاسعار في الاسواق المحلية العراقية، وقد أظهر التقرير النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الاول الماضي، ارتفاعا في معدل التضخم الشهري والسنوي.

وبيّن أن المجاميع السلعية التي كانت الأكثر ارتفاعا في الاسعار الشهرية، والتي كان لها التأثير على معدل التضخم، تمثلت بقسم السلع والخدمات المتنوعة، الذي شهدت اسعاره ارتفاعا بنسبة (4.2%), متأثرة بالارتفاع النسبي لأسعار الذهب، كما سجلت أسعار قسم الصحة ارتفاعا بنسبة (0.9%)، وارتفعت أسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا بنسبة (0.5%)، نتيجة ارتفاع مجموعة الأثاث، والتجهيزات بنسبة (0.8%)، ومجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%).

واشار الهنداوي الى ان اسعار أقسام الأغذية والمشروبات غير الكحولية والترفيه والثقافة، سجلت ارتفاعا طفيفا، بلغ (0.2%)، عازيا ارتفاع أسعار قسم الأغذية إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة (2.3%)، ومجموعة الخبز والحبوب بنسبة (0.9%)، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة (0.2%)، فيما ارتفعت أسعار مجموعتي الزيوت والدهون والسكر والمنتجات السكرية بنسبة (0.1%)، اما قسم التعليم، فقد سجل ارتفاعا بنسبة (0.1%).

وكان معدل التضخم الشهري لشهر ايلول المنصرم ارتفع بنسبة (0.7%). مقارنة بشهر آب.

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