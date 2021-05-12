التخطيط : ارتفاع معدل التضخم في شهر نيسان الماضي

المستقلة/- اعلنت وزارة التخطيط، الاربعاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري، خلال شهر نيسان الماضي، بنسبة (0.1%) مقارنة بشهر اذار الذي سبقه.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، ان الجهاز المركزي للاحصاء يواصل رصد حركة الاسعار في الاسواق المحلية العراقية، في جميع المحافظات، بنحو مستمر، وعلى اساس هذا الرصد يطلق تقريره النوعي الشهري للرقم القياسي واسعار المستهلك، الذي يؤشر لمعدلات التضخم الشهري.

واشار الى ان اول تقرير نوعي رقمي لرصد التغيرات المصاحبة لتغيير سعر الصرف، كان في شهر كانون الاول من العام المنصرم، الذي اظهر ارتفاع معدل التضخم، بنسبة (3.3%)، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي شهد رفع سعر الصرف.

ولفت الهنداوي الى ان معدلات التضخم واصلت الارتفاع، بنحو طفيف خلال الاشهر الاربعة الماضية من العام الحالي، مضيفا ان معدل التضخم ارتفع بنسبة (0.8%) خلال شهر كانون الثاني، وفي شهر شباط ارتفع بنسبة (0.7%)، وارتفع خلال شهر اذار بنسبة (0.6)، فيما كانت نسبة ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نيسان الماضي، بنسبة (0.1%)، كاشفا عن ان الارتفاع التراكمي لمعدلات التضخم خلال الستة اشهر الماضية(من شهر تشرين الثاني 2020 لغاية شهر نيسان 2021) بلغ (5.6%).

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