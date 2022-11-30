التخطيط : إدراج نحو ثلاثة آلاف مشروع ضمن قانون الدعم الطارئ

المستقلة/- أدرجت وزارة التخطيط، ما يقارب 3 آلاف مشروع ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة، إن “جهوداً كبيرة بذلتها الكوادر العاملة في دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ودائرة تخطيط القطاعات، وبإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من قبل وزير التخطيط، من أجل الانتهاء من إدراج المشاريع، ضمن المرحلة الأولى من القانون”، مشيرة إلى أن “عدد المشاريع المدرجة لغاية نهاية الأسبوع الماضي، بلغ ( 2768 ) مشروعاً موزعة بين ( 15 ) محافظة بالإضافة إلى وزارة الإعمار وصندوقي إعمار ذي قار والمناطق المحررة”.

وأشار البيان إلى أن “المبالغ الممولة لهذه المشاريع بلغت أكثر من أربعة ترليونات دينار”، مبيناً أن “المشاريع المدرجة شملت مختلف المشاريع الخدمية في المحافظات، ووفقا لسقوف التخصيصات التي حددها القانون لكل محافظة”.

وأوضح البيان، أن “الخطوات اللاحقة بعد إدراج المشاريع ستكون من شأن المحافظات، والتي تتمثل بإجراءات الإعلان والإحالة والشروع بتنفيذ المشاريع، بينما ستتولى وزارة التخطيط متابعة تنفيذها”.