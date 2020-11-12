التحريض على الدعارة إحدى التهم الموجهة لنجمة (تيك توك)

المستقلة /- قررت محكمة جنح إستئناف القاهرة الاقتصادية، تأجيل النظر بتظلم المتهمة هدير الهادى، على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه مصري، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وذكرت (اليوم السابع)، أبرز النقاط التى قادت هدير الهادى للحبس.

– بث فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

– الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية.

– التحريض على ممارسة الدعارة.

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين (178و 278) من قانون العقوبات والمادتين (14و15)من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد(1و12و25 و27) من القانون رقم 175لسنه 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ(تيك توك)، هدير الهادى، فى شقة بمنطقة حدائق تشرين الأول/ أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن على (هدير الهادي)، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ(تيك توك)،وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

جاء ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة فى استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات إباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به. (النهاية)