التحذير من خطورة تناول البطاطا بهذه الطريقة

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المستقلة /- كشفت أخصائية الغدد الصماء الروسية، إيلينا غوبكينا، عن طرق طهي وتناول البطاطا التي يجب الامتناع عنها.

فوفقا لها، لا يجب تناول البطاطا بقشرها، وذلك بسبب تراكم المواد الضارة من التربة والهواء.

وأضافت أنه لا يجب تعرض البطاطا إلى درجات حرارة عالية أثناء الطهي، مشيرة إلى أن القلي المستمر يؤدي إلى إشباع المنتج بالدهون والسموم.

ونصحت الطبيبة بتقشير البطاطا وسلقها أو تحضيرها على البخار، لأن ذلك سيعطي أكبر قدر من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والصوديوم وفيتامين “بي 6″، وفق موقع “حجج وحقائق” الروسي.

كما أشارت الطبيبة إلى أنه يمكن تناول 200-300 غرام من البطاطا مرتين في الأسبوع دون إلحاق الضرر بالصحة.

 

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