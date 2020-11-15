التحذير من خطورة تطبيق “VivaVideo” في جوجل بلاي

المستقلة /- عثر فريق البحث الأمني بمنصة أمان Upstream، على تطبيق أندرويد تم تحميله ما لا يقل عن 100 مليون مرة من متجر جوجل بلاى، والذى يقوم بمعاملات مشبوهة دون علم مستخدميه.

ووصفته مجلة “فوربس” الأمريكية، بأنه تطبيق “شديد الخطورة”، وهو أحد التطبيقات التي يجب التعامل معها بحذر شديد، وتعد هذه ليست المرة الأولى التى تصدر فيها تحذيرات الأمنيرة الخطيرة بشأن هذا التطبيق وما يشكله من ضرر كبير على الهواتف الذكية.

ويقول المطور QuVideo Inc: “إن التطبيق هو فيفا فيديو VivaVideo، والذي يعد واحد من أكبر تطبيقات تحرير الفيديو المجانية شيوعا على هواتف أندرويد، وقد تم تنزيله على مدار الأشهر الماضية أكثر من 100 مليون عملية تثبيت على متجر بلاي”.

وتمكنت منصة Upstream، من متابعة التحذيرات السابقة لتحديد المشكلة المتعلقة مع هذا التطبيق، ووجدت دليلا قاطعا على أن مطورو يحتالون على مستخدمي إصدارات التطبيق ضمن خطة الاشتراك المميز.

وتقدم الإصدارات المختلفة من تطبيق فيفا فيديو مستويات مختلفة من التهديد للمستخدمين، وفقا لـ Upstream، تحتوي أحدث إصدارات التطبيق في كل من متجر بلاي ومتاجر الطرف الثالث على نشاط مشبوه في الخلفية للتخفي من الباحثين الأمنيين عند إجراء فحص أمني بحثا عن فيروسات والبرامج الضارة.

ووفقا لفريق أمن Upstream، تقوم الإصدارات الضارة من تطبيق فيفا فيديو VivaVideo، بتشغيل برامج إعلانية احتيالية تعمل في الخفاء تؤدي إلى عمليات شراء وكل هذا دون علم المستخدم، ويقول فريق البحث إنه اكتشف “نقرة مزيفة على لافتة إعلانية، و بعد فترة وجيزة اكتشف محاولة تسجيل اشتراك”.

ويشار إلى أن تطبيق VivaVideo، كان أحد التطبيقات التي أدرجتها الحكومة الهندية في عام 2017، كـ “برامج تجسس أو” برامج ضارة “، مع حظر أفراد الجيش من تثبيته.

جدير بالذكر أن دراسة حديثة أشارت إلى أن متجر جوجل بلاي يعد المصدر الأساسي لعمليات تثبيت البرامج الضارة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وأظهرت النتائج أن حوالي 67% من عمليات تثبيت التطبيقات الضارة جاءت فقط من متجر بلاي.