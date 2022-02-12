التحالف يعلن البدء في تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء

التحالف يعلن البدء في تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء

المستقلة /- أعلن التحالف بقيادة السعودية، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء، لافتا إلى أن هذه العملية تأتي “استجابة للتهديدات”.

وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وكان التحالف قد أعلن أمس الجمعة عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد جماعة “أنصار الله” الحوثية في مدينتي حجة وصعدة باليمن خلال 24 ساعة الماضية.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.