التحالف الدولي : القوات العراقية هي من تقود المعارك ضد داعش

المستقلة /- أكد التحالف الدولي، أن مهمته في العراق لهزيمة داعش تحولت من القتال المباشر الى الدعم الإضافي للقوات العراقية من المشورة والتدريب، فيما أشار إلى أن القوات العراقية هي من تقود المعارك ضد داعش.

وقال المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد واين موراتو في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “مهمة التحالف لم تتغير، نحن متواجدون بدعوة رسمية من الحكومة العراقية للقضاء على داعش وفلوله في أجزاء محددة من العراق وسوريا”.

وأضاف، أن “التحالف يواصل تقديم المعلومات الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع والخدمات اللوجستية وتقديم المشورة ويساعد بتمكين القوات الشريكة على المستويين العملي والاستراتيجي”، مؤكداً أنه “عند الطلب تقدم الدعم الجوي للقوات الأمنية العراقية”.

وأشار إلى أن “القوات العراقية الآن هي من تقود المعارك بشكل مستقل ضد داعش بانفسهم وبشكل ناجح وبكل تقنية “، مبيناً أن “مهمة التحالف لهزيمة داعش تحولت من مهمة القتال المباشر الى مهمة الدعم الإضافي، من خلال تقديم المشورة والتدريب في كثير من الأحيان على مستوى عالٍ جداً وبعيدة عن القتال على الأرض”.

وبين أن “التحالف سيواصل الإشراف على برامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش”، منوهاً بأن “الولايات المتحدة ستستمر بتزويد القوات الأمنية العراقية بلوازم التدريب والخدمات وإصلاح البنى التحتية والأسلحة والذخيرة والعجلات”.

وتابع، أن “القوات الأمنية العراقية والتحالف هم شركاء وملتزمون بهدف مشترك وهو هزيمة داعش وفلولها ووضع الأسس للمتابعة العملية لزيادة الاستقرار الاقليمي”.

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