التجمع الثقافي في سوق الشيوخ يؤبن عدداً من المبدعين

التجمع الثقافي في سوق الشيوخ يؤبن عدداً من المبدعين

المستقلة/-حيدر حسين المشرف /..اقام التجمع الثقافي في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، عصر اليوم الجمعة ، حفلاً تابينياً على حدائقه لعدد من المبدعين الذين اثروا الساحة الثقافية .

وقال رئيس التجمع علي مجبل المليفي ان ” التجمع الثقافي استأنف نشاطاته بعد توقف بسبب جائحة كورونا والاحداث التي شهدتها المحافظة ، بتنظم حفلاً تابينياً لعدد من المبدعين في مجال الشعر، والأدب ، والصحافة ، ممن وافتهم المنية في الفترة الماضية “.

وتابع ان ” الحفل تضمن كلمات وقصائد استذكارية بالمحتفى بهم ، وسط حضور شخصيات رسمية ، واكاديمية ، وادبية و شعبية “.