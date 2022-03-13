التجارة : وصول باخرة محملة بـ44 الف طن من الرز لصالح السلة الغذائية الرمضانية

المستقلة /- اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، عن وصول باخرة محملة بـ44 الف طن من الرز لصالح السلة الغذائية الرمضانية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت المستقلة ، أن “الباخرة CMB VAN DIJCK وصلت الموانئ العراقية مساء أمس السبت محملة بـ ٤٤ الف طن من مادة الرز المخصص لصالح السلة الغذائية الرمضانية التي تم المباشرة بتوزيعها على المواطنين”.

وأضافت أن “فريقاً رقابياً بصحبة فاحصين من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية استقلوا سطح الباخرة لسحب نماذج الرز بغية القيام بفحصه في مختبرات قسم السيطرة النوعية قبل انطلاق عمليات التفريغ وتجهيز الوكلاء”.

وتابعت الوزارة أن “عمليات الفحص تشمل اجراء عملية طبخ الرز والتأكد من استساغته وملاءمته لذوق المواطن العراقي”، مبينة ان “نوعية الرز المستوردة والمتعاقد عليها هي الرز الابيض ذات الحبة الطويلة والمصنف من اجود الانواع العالمية”.

اشادت الوزارة بحسب البيان، بـ”دور الفرق الرقابية المنتشرة براً وبحراً ليلاً ونهاراً في جميع المحافظات لمتابعة تجهيز مواد السلة الغذائية والطحين وضمان وصولها في التوقيتات المناسبة تاركين خلفهم الاستمتاع بأيام العطل ومتطلعين الى هدفهم المنشود الذي يصب في خدمة المواطن العراقي الكريم”.