التجارة : مقترح لتوزيع السلة الغذائية شهريا بدلا من النظام الحالي

المستقلة/-قالت وزارة التجارة، إنها بصدد تقديم مقترح لرئاسة مجلس الوزراء لتوزيع مفردات السلة الغذائيَّة شهريا بدلا من النظام المتبع حالياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته المستقلة اليوم السبت، إنَّ “الوزارة تسعى من خلال مقترح ستقدمه إلى مجلس الوزراء لأن يكون نظام السلة الغذائية اكثر شمولية وتوزع على مدى عام كامل 12 حصة، بدلا من ست إلى سبع حصص، فضلا عن توفير خزين ستراتيجي لمدة 3 اشهر لمعالجة اي حالة طارئة تحصل في البلاد”.

واوضح أنَّ “مشروع السلة الغذائية من المشاريع المهمة التي استطاعت توفير الامن الغذائي”.