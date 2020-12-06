التجارة : كميات الشلب المسوقة للموسم الحالي بلغت ما يقارب 75 الف طن

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المستقلة /  – اعلنت وزارة التجارة ان كميات الشلب المسوقة للموسم الحالي بلغت ما يقارب (75 ) الف طن .

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبد الرحمن عجي طوفان :”ان الوزارة تعمل جاهدة لتامين وصول الدفعة الجديدة من مستحقات الفلاحين التي ادرجت في قانون الاقتراض من خلال التواصل مع وزارة المالية “.

ودعا، بحسب بيان لوزارة التجارة اليوم ، الفلاحين و المزارعين للاسراع بتسويق محصول الشلب لمخازنها ومواقعها في المحافظات للمساهمة في تعزيز الامن الغذائي للبلد .

واضاف طوفان :”بعد مرور شهر على بدء حملة التسويق تواصل فروع و مواقع الشركة الشلبية تسلم محصول الشلب من الفلاحين و المزارعين و بانسيابية عالية . وبلغت كميات الشلب المسوقة للمراكز التسويقية ( 74,963 ) طنا من الشلب بانواعه ، موزعة على (14,400) طن من شلب العنبر , و( 60,562 ) طن من شلب ياسمين “.

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