التجارة : شراء 150 الف طن من القمح الامريكي والاسترالي

المستقلة/ اعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الخميس، شراء كمية 150 الف طن من القمح الامريكي والاسترالي لحساب البطاقة التموينية ولتعزيز الخزين الوطني من هذا المحصول الغذائي الأساسي.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، حيدر نوري ، في بيان اليوم إن “الشركة تعاقدت مع شركات أمريكية وأخرى استرالية لتأمين شراء 100 ألف طن من الحنطة الاسترالية ، و50 الف من الحنطة الامريكية ضمن تعاقداتها لتأمين خزين البطاقة التموينية”.

واشارإلى ان الوزارة مستمرة بتامين توريد كميات اخرى لتأمين خزين وطني من الحنطة ومن مناشيء عالمية لحساب البطاقة التموينية .

وأكد، المسؤول العراقي، أن “وضع البطاقة مطمئن، مع استمرار تدفق الحنطة المستوردة للبلاد وتجهيز المطاحن بالحصص المقررة من الحنطة بدون توقف لسد الحاجة الفعلية من المادة”.

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

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