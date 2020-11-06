التجارة تناقش موضوع استكمال مشروع البطاقة التموينية المدعم

المستقلة /سرى جياد/عقد في وزارة التجارة اجتماعا مشترك بين دائرة التخطيط والمتابعة وقسم تقنية المعلومات في الامانة العامة لمجلس الوزراء وبرنامج التغذية العالمية التابع للامم المتحدة ووزارة الداخلية لمناقشة موضوع استكمال الاعمال لمشروع البطاقة التموينية المدعم من قبل برنامج التغذية العالمية .

جاء ذلك في البيان الذي بثه المكتب الاعلامي للوزارة واضاف بان مشروع البطاقة التموينية الالكترونية يتم من خلال ربط منظومة وسطية بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية باعتبارها تمتلك قاعدة بيانات حول اسماء المسافرين والوفيات والولادات .

واوضح البيان بان الهدف من البرنامج هو للحد من حالات الهدر بالمال العام الذي قد يحصل من خلال حالات التكرار والاسماء الوهمية فضلا عن اختزال الوقت والمراجعات للمواطنين عن طريق تطبيق يمكن تنصيبه على اجهزة الموبايل .

موضحا بان التطبيق سيمكن المواطن من تحديث بيانات البطاقة التموينية والتي تتمثل بادخال صورة للبطاقة الموحدة مع كتابة الاسم الثلاثي والتولد ويتم استلام رقم خاص لصاحب البطاقة ومن خلاله يمكن اجراء عملية الشطر والنقل والاضافة .

لافتا بان البرنامج سيبسط الكثير من الاجراءات المتعلقة بالمراجعة واختصار الوقت والقضاء على حالات الفساد والتزوير والتلاعب التي قد تحصل اثناء مراجعة المواطنين لدوائر مراكز التموين .