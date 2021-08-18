التجارة تعلن عن وصول باخرة محملة 38 الف طن من مادة الرز لحساب نظام السلة الغذائية

التجارة تعلن عن وصول باخرة محملة 38 الف طن من مادة الرز لحساب نظام السلة الغذائية

المستقلة /- اعلنت وزارة التجارة ، عن وصول باخرة محملة 38 الف طن من مادة الرز لحساب نظام السلة الغذائية.

وذكر بيان للوزارة ، إن “الملاكات الفنية والادارية قامت بفحص مادة الرز في باخرة محملة بـ 38 الف طن لحساب البطاقة التموينية، واكدت نتائج الفحص المختبري عن سلامتها ونجاحها”.

واشار البيان الى ان ” الشركة اعدت خطة تسويقية لهذه الكمية ومن المؤمل توزيعها الى المحافظات خلال الساعات المقبلة لسد حاجة مادة الرز في البطاقة التموينية والذي تأخر تجهيزها عن باقي مواد السلة الغذائية بسبب مشاكل في النقل عبر البحار”.

واضاف: شكلت لجان من الشركة ودائرة التخطيط والمتابعة والملاكات الفنية في الميناء لغرض البدء بحملة تفريغ هذه الباخرة وقيام اسطول الوزارة بنقل اكثر من 150 شاحنة خلال اليوم بغية الاسراع بتفريغها وتجهيزها للمواطنين”.

واشار البيان، الى ان “نسبة تجهيز المواد الغذائية وصل ‎%‎100 لجميع المواد وفي جميع المحافظات باستثناء مادة الرز والتي وصلت كميات من المواد التموينية في حين ستصل في الايام القليلة المقبلة باخرة اخرى محملة بـ40 الف طن من مادة الرز “.

وتابع البيان، ان ” الدفعة الثانية من مفردات البطاقة التموينية سيتم ايصالها الى مخازن الشركة في بغداد ومن المؤمل اعداد خطة تسويقية لتجهيز هذه الدفعة خلال الايام المقبلة”.