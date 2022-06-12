التجارة تعتزم استيراد كميات تصل إلى مليون و500 ألف طن من الحنطة

المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد، عزمها توقيع عقود مع شركات استرالية وأميركية لاستيراد كميات تصل إلى مليون و500 ألف طن من الحنطة، لسد النقص الحاصل نتيجة شح المياه.

وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “الكميات المسوّقة من الفلاحين والمزارعين وصلت منذ بدء موسم تسويق الحنطة في التاسع من نيسان الماضي وحتى الآن إلى مليون و700 ألف طن”.

وأضاف أن “التسويق مايزال مستمرا في أربيل ودهوك والسليمانية وكركوك ونينوى، حيث تتراوح الكميات المتسلمة يوميا بين 5 ـ 7 آلاف طن في كل محافظة”، متوقعا أن “يصل إنتاج القمح في عموم البلاد خلال الموسم الحالي إلى مليون و900 ألف طن”.

وتابع أن “هذه الأرقام كانت بعيدة عن توقعات الوزارة بسبب تخفيض المساحات المزروعة نتيجة شح المياه، لكن تم استنفار كل الطاقات لإنجاح الموسم التسويقي، وكان هناك تعاون لافت من قبل الفلاحين والمزارعين من أجل تسليم كل ما لديهم من كميات الحنطة لمراكز التسويق”.

وأوضح حنون أن “الوزارة مستعدة بعد إقرار قانون الأمن الغذائي للتعاقد مع مناشئ رصينة لاستيراد الحنطة للأشهر الأربعة المقبلة من العام الحالي”.

ولفت إلى أن “الأسبوع الحالي سيشهد التعاقد مع استراليا وأميركا لاستيراد كميات تصل إلى مليون و500 ألف طن من أجل الوصول إلى توفير ثلاثة ملايين و500 ألف طن من القمح، تكفي لتوزيع 8 وجبات ضمن البطاقة التموينية، بينما سيجري توزيع حصة الأشهر المتبقية من العام من الخزين الستراتيجي”.

ووصل حجم إنتاج العراق من محصول القمح خلال الموسم الشتوي للعام 2021 إلى 4 ملايين و234 ألف طن، مسجلا تراجعا بنسبة 32 بالمئة عن إنتاج العام 2020 الذي بلغ 6 ملايين و238 ألف طن، وفق الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط.