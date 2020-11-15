التجارة تطلق وجبة جديدة من مادة زيت الطعام وتدعو وكلاء المواد الغذائية لاستلام حصصهم

المستقلة/- اعلنت وزارة التجارة، الاحد، اطلاق تجهيز مادة زيت الطعام الى مناطق بغداد الكرخ والرصافة، بعد تطابق نتائج اجهزة الفحص المختبري لزيت الطعام الموجود في مخازن الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان للناطق الرسمي للوزارة، محمد حنون، إن “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اطلقت هذا اليوم، تجهيز مادة زيت الطعام للمواطنين في مناطق بغداد الكرخ والرصافة بعد تطابق اجراءات نتائج اجهزة الفحص المختبري”.

واضاف الناطق الرسمي، ان “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ستطلق يوم غد الإثنين، تجهيز جميع المحافظات العراقية بعد استكمال تجهيز هذه المناطق من حصصها من مادة زيت الطعام”.

حنون اشار، إلى ان “وزارة التجارة تدعو وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات الى استلام حصصهم ومراجعة مخازن الوزارة في بغداد والمحافظات لغرض تجهيز المواطنين بمادة زيت الطعام ضمن مفردات البطاقة التموينية”، لافتاً إلى ان “وزارة التجارة بصدد تجهيز وجبة جديدة اخرى من السكر خلال الايام المقبلة بعد التعاقد مع احدى المناشئ الوطنية”.

وكشف، عن ان “هناك خطة استراتيجية منظمة استعدادا للعام المقبل من خلال توزيع المبالغ الخاصة بالبطاقة التموينية على المواد ضمن البطاقة التموينية وهي السكر وزيت الطعام والرز والطحين على اشهر العام وبما يضمن وصول الكميات بشكل متدفق ومعالجة جميع الاخفاقات التي حصلت في السنوات السابقة”.

وأكد، أن “وضع البطاقة التموينية تغير في الشهر الاخير بعد وصول تخصيصات مالية من وزارة المالية لحساب البطاقة التمونية”، مشيرا إلى ان “التخصيصات التي ستحصل عليها الوزارة من خلال قانون الاقتراض والبالغة 162 مليار، يمكن من خلالها شراء مادة الرز لسد حاجة المواطنين خلال الاشهر المقبلة فضلا عن شراء كميات اخرى من مادة السكر وزيت الطعام “.

وشددت وزارة التجارة، بحسب الناطق الرسمي، على “اهمية مراجعة وكلاء المواد الغذائية لاستلام مخصصهم من الكميات بغية تسديد المواطنين بشكل سريع”.

ووعدت الوزارة، المواطنين بـ”معالجة كل المشاكل التي حصلت في الفترة الماضية بسبب قلة التخصيص والازمة المالية في حال استكمال المبالغ التي يتم من خلالها التعاقد لشراء المواد الغذائية من المنتج المحلي”.