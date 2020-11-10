التجارة تتعاقد مع مناشئ وطنية لشراء السكر لتوزيعه ضمن البطاقة التموينية

المستقلة /- المستقلة /-اعلنت وزارة التجارة، انها تعاقدت مع احد المناشئ الوطنية لتجهيز مادتي السكر وزيت الطعام بعد التخصيصات التي اقرتها وزارة المالية لحساب البطاقة التموينية، فيما اشارت الى توزع وجبة جديدة من مادة زيت الطعام غدا.

وذكرت وزارة التجارة في بيان نقله الناطق الرسمي محمد حنون، ان”وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري ترأس اجتماعين للجنة التعاقدات المركزية للتفاوض والتعاقد مع احد المناشئ الوطنية لشراء اكثر 36 الف طن من مادة زيت الطعام الذي سيتم توزيعة بدءاً من يوم غد في جميع محافظات البلاد كذلك تم التفاوض لشراء 40 الف طن من مادة السكر لاستكمال تجهيز الوجبة الرابعة ، بعد توقف دام عدة اشهر عن التعاقدات، بسبب عدم توفر السيولة المالية”، مبينا ان”التعاقدات تأتي ضمن جهود الوزارة بعد التخصيصات المالية الاخيرة التي خصصتها وزارة المالية لحساب البطاقة التموينية”.

واضاف حنون، ان”الوزارة وزعت وجبة كاملة على المواطنين في عموم مناطق البلاد من مادة السكر بعددالتعاقد لشراء ٨٠ الف طن تمثل وجبة كاملة لهذه المادة ، في حين تستمر الوزارة بعملية تجهيز مادة الطحين وهي تستعد لتجهيز الوجبة التاسعة، في اطار الجهود المستمرة لتوفير مفردات البطاقة التموينية”.

واشار الى، ان”عملية التاخير في تجهيز مفردات البطاقة التموينية خلال الاشهر الماضية، كان بسبب الازمة المالية الحادة التي تشهدها البلاد نتيجة انخفاض اسعار النفط والازمة الاقتصادية العالمية التي حدثت نتيجة تفشي جائحة كورونا”.

وبين، ان”وزارة التجارة دعت وكلاء المواد الغذائية لاستلام حصصهم من مادة زين الطعام لغرض تجهيز المواطنين في عموم مناطق البلاد ، في حين يتواصل الاستعداد لتجهيز الوجبة التاسعة من مادة الطحين من الخزين الاستراتيجي المتوفر نتيجة الحملة التسويقية لمحصول الحنطة والتي وصلت الى اكثر من خمسة ملايين طن”.