التجارة : الشهر الحالي يشهد بداية توزيع السلال الغذائية

المستقلة/- تبدأ وزارة التجارة خلال الشهر الحالي، توزيع السلال الغذائية بين مواطني بغداد والمحافظات، مؤكدة اضافتها مواد جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الثلث الاول من شهر تموز الحالي سيشهد بداية توزيع السلال الغذائية ضمن بغداد والمحافظات بعد استكمال عمليات القطع في المراكز التموينية لوكلاء المواد الغذائية”.

وكشف عن “مساعي الوزارة لاضافة مواد جديدة الى السلة خلال العام المقبل”، مؤكدا “اتخاذ الوزارة الاجراءات اللازمة لاستمرار تجهيز السلال شهريا وتجاوز ما رافق البطاقة التموينية من مشكلات بسبب قلة التخصيصات المالية، التي نوه بأنه لم تتم زيادتها خلال العام الحالي”.

يشار الى ان السلة الغذائية ستتضمن سبع مفردات هي: السكر والزيت والطحين والرز فضلا عن الحمص والفاصولياء ومعجون الطماطم.واوضح حنون ان “الوزارة شرعت بالعمل من خلال مشروع استثماري مع احدى شركات القطاع الخاص التي سيكون دورها التوريد والتجهيز اضافة الى التعاقد، بينما سينحصر دور الوزارة بتجهيز وكلاء المواد الغذائية بها، فضلا عن المتابعة والتدقيق وكذلك اليات الفحص المختبري والرقابة على عمليات التجهيز”، مؤكدا انها “المرة الاولى الذي تشترك بها شركات القطاع الخاص مع الوزارة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية”.ويأتي مشروع السلال الغذائية بعد ان قررت الحكومة زيادة مفردات التموينية بدلا من الغائها، والاهتمام بها وتطويرها واعادة النظر بها والغاء جزء كبير من غير المشمولين”.

ونوه المتحدث الرسمي باسم التجارة بأن “نوعيات البطاقة هذه المرة تختلف عن سابقتها من حيث المناشئ العالمية، فالبقوليات من منشأ ارجنتيني ذي جودة عالمية، والمعجون من منشأ تركي رصين، كما ان السكر والزيت من منشأ برازيلي واوروبي، أما الرز فهو من افضل انواع البسمتي”.