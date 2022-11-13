التجارة : اعتماد إجراءات قانونية بحق وكلاء البطاقة التموينية المخالفين لتعليماتها

المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة، اعتماد إجــراءات قانونية بحق وكلاء البطاقة التموينية المخالفين لتعليماتها.

وقال مديرعام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة محمد حنون في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “دائرته رصدت مخالفات عدة بشأن الضوابط الخاصة بعمل وكلاء البطاقة التموينية، المتضمنة أوقـات تواجدهم خلال ساعات النهار، وعدم مطابقة الوكالة للتعليمات الخاصة بالمساحة والتهوية”، كاشفاً عن “مخاطبة دائرة التخطيط والمتابعة لاتخاذ الإجــراءات القانونية بحق المخالفين منهم”.

وأشار إلى أن “الفرق الرقابية المختصة بمتابعة عمل وكلاء التموينية بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد والتي تمارس عملها بشكل دوري، أشّرت تكدس كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية نتيجة عدم تسلم المواطنين لحصصهم المقررة منها، ما يعرضها للتلف نتيجة عدم ملائمة محال الوكلاء لخزنها”.