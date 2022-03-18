البُنية التحتية الأمنية وضرورة وجودها

عبدالله جعفر كوفلي

باحث أكاديمي

ان مصطلح البُنية التحتية غالباً ما يستخدم في المجال الاقتصادي لأية مؤسسة او دولة وتعني مجموعة من الهياكل التنظيمية اللازمة والمترابطة مع بعضها البعض والتي تشكل الإطار العام لعمل المؤسسة او الدولة بشكل يدعم الهيكل الكلي لها من اجل القيام بالمهمة المنوط بها وتطويرها وإحراز النجاح المنشود.

البنية التحتية تمثل الأساس المتين للعمل في الدولة وإلا يكون هشاً وضعيفاً وخطوات تطورها يكون بطيئاً وعرضةً للانهيار في اي وقت عند تعرضها لادنى اهتزاز داخلي او خارجي.

ان استمرار وديمومة الدول تعتمد على بنيتها التحتية في المجالات المختلفة منها البُنية التحتية( السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية … الخ) ولكل من هذه المجالات أسس معينة ترتبط بشكل او باخر وتتداخل مع أسس المجال الاخر وتؤثر عليه وتتأثر به، ليكون بالنهاية بنية رصينة وقوية.

البنية التحتية الامنية( كمصطلح جديد) واحدة منها، وتحتل مكانة مهمة من بينها، لارتباطها الوثيق مع غيرها واعتماد المجالات الاخرى في تطورها وعملها على الجانب الامني، فلا يمكن تصور تنمية وازدهار في الدولة دون ان يكون أمنها مستقراً وآمناً.

اعتماداً على قراءتنا للواقع وتجربتنا في المجال الامني، يتبين ان البنية التحتية الامنية لأية دولة تكمن وبشكل مختصر في النقاط الآتية:

١- قيادة أمنية كفوءة، مما لاشك فيه ان القيادة بشكل عام تلعب دوراً مهماً في اداء أية مؤسسة وخاصةً الامنية منها، قيادة قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية وتتمكن من ادارة الأزمات وتساهم في صنع القرارات الاستراتيجية وفق خطة طويلة الأمد مع الأخذ بنظر الاعتبار كل المعطيات والتحولات المستقبلية الداخلية والخارجية، اي ان يكون القائد الامني حاضراً ملهماً ذو بصيرة وخبرة، ولم يكن اختيارهم على أساس المحسوبية القومية آو الحزبية او الدينية اوالطائفية والمنسوبية المصلحية ومدى القرابة، وانما وفق معايير الخبرة والكفاءة والتجربة.

٢- تنمية مستمرة لقدرات العاملين في الأجهزة الامنية وصقل مواهبهم وتفجير طاقاتهم الكامنة وافكارهم وإبداعاتهم وبناء شخصياتهم وتثقيفهم، بفتح دورات تخصصية متنوعة نظرية وعملية عن تجنيد المصادر وتنمية الحس الامني واستخدام الأسلحة والأجهزة الاخرى وتقدير مصادر التهديد وكتابة التقارير الامنية وحفظ الأسرار وكيفية المتابعة والمراقبة لاهداف معينة وأسلوب جمع المعلومات… الخ.

٣- وجود إطار قانوني للجهاز الامني، لا يكاد ان يوجد جهاز امني دون ان يكون هناك قانون ينص على هيكليته ومهامه وحقوق العاملين فيه و واجباتهم وكافة امورهم المالية والإدارية، يجب ان يراعي هذا القانون التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية المرحلية والمستقبلية وتغيير مصادر التهديد في نوعيتها وكميتها، استناداً الى هذا القانون، فان الجهاز الامني يقوم بعمله في حفظ الامن وسلامة المواطنين وصد المحاولات التي تهدف الى زعزعة استقرار البلاد وإحالة المتهمين الى القضاء والعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

٤- وجود خطة استراتيجية قريبة وبعيدة المدى، لا يمكن لأي جهاز ان يؤدي مهامه دون تخطيط مسبق وإلا يكون الفوضى والتشتت مصيره، التخطيط الامني ضرورة ملحة للعمل الامني ويمثل لبنة أساسية ضمن البنية التحتية الامنية، هذا التخطيط يتم رسمه من قبل اصحاب الاختصاص والخبرة الامنية والأكاديميين يراعي فيه جميع الاحتمالات مع الأخذ بنظر الاعتبارات التطورات الحاصلة.

٥- علاقات واتصال جيد مع الجماهير، بما ان المواطن هو رجل الامن الاول، لذا لا بد وان ان تكون قناة الاتصال معه مفتوحاً دون عوائق ويرى الأجهزة الامنية باباً ومتنفساً يلجا اليها عند حصوله على معلومات مهمة، من جانب اخر على الأجهزة الامنية ان تعمل بكل الوسائل في سبيل توعية المواطنين ونشر الوعي الامني بينهم ورفع معنوياتهم وكيفية الوقوف بوجه الإشاعات والدعايات المغرضة وزرع حب الوطن والعلَم عندهم واحترام المقدسات وكيفية حماية أنفسهم من التجنيد والاختراق.

٦- التنسيق العالي مع الأجهزة الامنية الاخرى العاملة في الدولة كل حسب اختصاصه ليكونوا منظومة أمنية متكاملة تستطيع ملء الثغرات والهفوات الامنية وحماية امن البلاد، بالاضافة الى التعاون الجيد والمستمر مع المؤسسات الاخرى والأجهزة الامنية للدول الاخرى وفق القوانين السارية

هذه هي النقاط الأساسية بشكل مختصر لتكون بنية تحتية أمنية لأية دولة ومن المؤكد وجود نقاط اخرى ولكن برأينا المتواضع تكون ثانوية.

أملاً منا ان يكون ذو نفع لكل من يرغب الاستفادة منه.