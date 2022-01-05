البيلاوي : عزم وتقدم يفشلان في الاتفاق على منصب رئيس البرلمان

المستقله/-اكدت اطراف من داخل البيت السني، عدم التوصل الى صيغة نهائية بين قطبي المكون السني تحالفي العزم وتقدم بشأن منصب رئيس البرلمان، في وقت قدم فيه احد التحالفين ثلاثة مرشحين لهذا المنصب في حين يصر التحالف الاخر على تولي الحلبوسي هذا المنصب.

وقال عضو تحالف العزم عبد الوهاب البيلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “تحالفه يعتزم ترشيح خالد العبيدي ومحمود المشهداني وثابت العباسي، لمنصب رئيس البرلمان، لافتا الى ان العزم يقف الى جانب الاطار التنسيقي في مشروع تشكيل الحكومة التوافقية لضمان الاستحقاقات الانتخابية للجميع”.

من جانب اخر، بين عضو تحالف تقدم احمد المساري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “المكون السني لم يتوصل بعد لاتفاق بشأن الاجماع على ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان خصوصا ان المباحثات الفعلية مع العزم لم تبدأ بعد، وقد يحسم الامر في جلسة البرلمان”.

من جهة أخرى، رجحت النائبة السابقة جميلة العبيدي، خلال حديثه تابعته المستقلة، ان “يكون العامل والامر الخارجي حاسما لمنصب رئيس البرلمان المقبل، لافتة الى ان هناك إمكانية لاستبدال هذا المنصب بمناصب وزارية أخرى”.

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