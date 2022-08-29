البيت الابيض : نحن أقرب اليوم من اجل التوصل إلى اتفاق نووي مع ايران

البيت الابيض : نحن أقرب اليوم من اجل التوصل إلى اتفاق نووي مع ايران

المستقلة /- كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، آخر تطورات المفاوضات النووية مع إيران.

وفي تصريحات لشبكة “سي إن إن”، قال جون كيربي: “نحن بالتأكيد أقرب اليوم مما كنا عليه قبل حوالي أسبوعين (من التوصل إلى اتفاق حول إحياء الاتفاق النووي)، بفضل استعداد إيران للتنازل عن بعض القضايا الرئيسية، لذلك، لا زلنا نعمل في طريقنا من خلال هذا”.

وأضاف كيربي: “لا تزال هناك فجوات متبقية بين جميع الأطراف هنا، لذلك لم نصل بعد، وسنواصل العمل في هذا..لقد قمنا بالرد على الاتحاد الأوروبي..والاتحاد الأوروبي وإيران يدرسان الآن ردنا، ومن الواضح أننا نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية هنا، لأنه لا توجد مشكلة في الشرق الأوسط وإلا من الأسهل حلها مع عدم وجود إيران غير مسلحة نوويا”.

وأكمل: “لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن الدبلوماسية والعودة إلى الاتفاق النووي هي أفضل نتيجة ممكنة، وسنواصل العمل على ذلك”.