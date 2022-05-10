البيت الابيض : بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا والعراق

المستقلة/- أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الامريكي جو بايدن مدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا والعراق.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول سوريا والمعلنة منذ العام 2004 لمدة عامل كامل الى ما بعد تاريخ 11 مايو الجاري وهو الموعد المفترض لانتهائها.

ونقل البيان عن بادين قوله، إن أمريكا ستنظر إلى التغييرات في السياسات والإجراءات المتخذة من قبل سوريا لمواجهة التهديد غير العادي للأمن القومي للولايات المتحدة من أجل تحديد ما إذا كانت ستستمر في حالة الطوارئ الوطنية او تنهيها في المستقبل.

وفي السياق قرر بايدن ايضا تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول العراق والتي تم الإعلان عنها بموجب أمر تنفيذي صادر منذ العام 2003 لمدة عام كامل الى ما بعد تاريخ 22 مايو الجاري وهو الموعد المفترض لانتهائها.

جاء ذلك في رسالة بعث بها بايدن الى رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي، ورئيسة مجلس الشيوخ كمالا هاريس قال فيها، إن العقبات التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والاقتصادية هناك لا تزال تشكل تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

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