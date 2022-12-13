البيت الأبيض يدين تصريحات ماسك بشأن جهود محاربة كوفيد 19

المستقلة/- دان البيت الأبيض تصريحات مدير شركة “تويتر” إيلون ماسك بشأن الخبير البارز في علم الأوبئة أنتوني فاوتشي الذي كان يقود جهود الإدارة الأمريكية لمحاربة وباء “كوفيد-19”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الاثنين، إن “هذه هجمات شخصية خطيرة للغاية”، تعليقا على تغريدة لماسك.

وأضافت أن تغريدة ماسك “مثيرة للاشمئزاز ومنفصلة عن الواقع”.

وأشارت جان بيير إلى أن فاوتشي كان يعمل مع إدارات 7 رؤساء أمريكيين من الديمقراطيين والجمهوريين، وأن عمله “أنقذ العديد من الأرواح”.

وكان ماسك قد دعا لمعاقبة فاوتشي يوم الاحد، منتقدا الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يتخلى فاوتشي هذا الشهر عن مهامه كأكبر مستشار طبي للرئيس جو بايدن، وكمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي يترأسه منذ 1984.

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