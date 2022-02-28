البيت الأبيض يؤكد.. بايدن سيجري مكالمة هاتفية مع الحلفاء

المستقلة/- قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري مكالمة مع الحلفاء اليوم الاثنين، لمناقشة الرد على العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.

وجاء في جدول أعمال رئيس الدولة، الذي أصدره البيت الأبيض، أن المكالمة ستتم عبر نظام الاتصال الآمن في الساعة 11:15 صباحا بتوقيت واشنطن (7:15 من مساء بتوقيت موسكو).

وتضمن الجدول أيضا: “في الساعة 11:15 صباحا، سيجري الرئيس مكالمة آمنة مع الحلفاء لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا وتنسيق الرد المشترك”.

في 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا وحماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

البيت الأبيض يؤكد.. بايدن سيجري مكالمة هاتفية مع الحلفاء

اخر الاخبار

اخصائية تجميل تحدد اهم علامات نقص الحديد وتأثيرها على الجسم

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط مع تصعيد العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا

اخر الاخبار

ترامب: بسبب غباء بايدن وقعت الحرب الأوكرانية الروسية

اخر الاخبار

العنصرية لسقفها .. الأمن الأوكراني يمنع الأفارقة من ركوب قطار للهرب – فيديو

اخر الاخبار

القصف الروسي يدمر أكبر طائرة في العالم

اخر الاخبار

رد مؤثر من “محمد رمضان” على مُسنة طلبت التقاط صورة معه

اخر الاخبار

رد مؤثر من “محمد رمضان” على مُسنة طلبت التقاط صورة معه

اخر الاخبار

زوج منة عرفة يقرر مقاضاة أشرف زكي

اخبار العراق

دعم دولي لتنمية القطاع الخاص في إقليم كردستان العراق

اخر الاخبار

من “سيد الحمقى” في أغنية ديانا حداد الجديدة ؟!

اخبار العراق

بيت الإعلام العراقي يواصل رصد تسلل مصطلحات داعش إلى الإعلام:

اخبار العراق

القبض على قاتل صاحب معرض للسيارات في ميسان

اخبار العراق

للاسبوع الثاني.. ميسان خالية من النزاعات العشائرية واطلاق العيارات النارية

اخر الاخبار

عن أوكرانيا والمواجهة الأمريكية الروسية:

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بإقالة أمين بغداد فوراً

اخبار العراق

القبض على سارق التك تك في ميسان