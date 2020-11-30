البيتكوين تواصل رحلة صعودها وتجاوز 19 ألف دولار

المستقلة/- واصلت عملة البيتكوين مكاسبها خلال تعاملات الاثنين لتتجاوز حاجز 19 ألف دولار.

وصعدت العملة الرقمية بنحو 9٪ إلى 19.77 ألف دولار، بعد أن سجلت مستوى 19.786 ألف دولار، متجاوزةً المستوى القياسي المسجل في ديسمبر لعام 2017، بحسب بيانات “كوين ديسك”.

وفي سياق متصل،حذر “جيه بي مورجان” من أن عملة البيتكوين” الرقمية قد تشهد مزيداً من التراجع في الفترة المقبلة، إذ إن انخفاضها خلال الجلسات الماضية قلص من نشاط المضاربة عليها، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة “بلومبرج”.

وشدد محللو “جيه بي مورجان” على أن البيتكوين قد تواصل الانخفاض مع انتهاء الارتفاع السابق في استثمارات مضاربي الزخم.