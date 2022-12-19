البيتكوين تواجه مشكلة انبعاثات الكربون بسبب استهلاك الطاقة في التعدين

المستقلة/- تواجه البيتكوين مشكلة انبعاثات الكربون بسبب الاستهلاك الهائل للطاقة في التعدين، حيث ظهرت عمليات حظر على العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم بعد الكشف الأخير عن أن إنتاج العملة المشفرة ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون سنويًا مثل بلد صغير، والجدير بالذكر أن عملة “Ethereum”، أكبر منافس البيتكوين، قد خفضت متطلباتها من الطاقة الكهربائية بنسبة 99.84٪ على الأقل من خلال تغيير طريقة إنتاجها.

ويشرح الخبير الاقتصادي بالعملات المشفرة Alex De Vries كيف أجرت Ethereum التغيير وكيف يمكن لصانعي السياسات والمستهلكين دعم الانتقال إلى نماذج أكثر استدامة للعملات المشفرة الأخرى في مقال منظور في مجلة Patterns، وفقاً لموقع scitechdaily.

قامت Ethereum بإجراء تغيير أطلق عليه اسم The Merge في 15 سبتمبر 2022، وقد غيّر هذا التغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء كتل البيانات التي تشكل العمود الفقري للعملة المشفرة. قبل الدمج، كان Ethereum هو نفسه تمامًا مثل البيتكوين في الطريقة التي يعمل بها، والطريقة التي يستخدم بها الطاقة، لأن كلاهما كان يعمل بآلية كثيفة الطاقة تسمى إثبات العمل، كما يقول De Vries، وهو علم بيانات وباحث اقتصادي في جامعة Vrije Universiteit أمستردام في هولندا، “ولكن نظرًا لأنها ابتعدت عن هذه الآلية، تعمل Ethereum الآن بشكل أكثر كفاءة”.

طريقة العمل التي تستخدمها البيتكوين تحتوي على أجهزة كمبيوتر تنشئ تجزئة تشفير عشوائيًا حتى يقوم الجهاز المشارك بالضرب على نتيجة تفي بالمتطلبات المحددة مسبقًا لإكمال كتلة جديدة، مع إثبات العمل، إنها لعبة تخمين رقمية تقريبًا.

نظرًا لأن هذه الطريقة تعمل بشكل عشوائي تمامًا، فإن العامل المحدد الوحيد للإنتاج هو النطاق الترددي للحوسبة الذي يقف وراءه عمال المناجم، باختصار، كلما زاد عدد أجهزة الكمبيوتر لديك، زادت احتمالية فوزك بلعبة التخمين، وهذا ما حفز عمال المناجم على إنشاء مستودعات ضخمة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وغالبًا على الطاقة المشتقة من الوقود الأحفوري.

يقول دي فريس: “إذا لم تنفجر هذه الآلات بشكل دائم ، فلن يكون توفير الطاقة من منظور عالمي متوافقًا مع توفير الطاقة على نفس الشبكة نفسها”.

أصدر مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا تقريرًا في سبتمبر 2022، أوصى بالترويج لتقنيات الأصول المشفرة المسؤولة بيئيًا وذكر أنه سيتم النظر في وضع قيود على التعدين كثيف الطاقة.