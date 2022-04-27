البياتي : صراع الزعامات السنية سيفتح الكثير من الملفات بينها

المستقلة /- رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان صراع الزعامات السياسية السنية سيفتح الكثير من الملفات فيما بينها وبين محمد الحلبوسي بهدف الوصول الى الزعامة لهذا المكون، لافتا الى ان التحالف السياسي القائم بين اطراف هذا المكون سيتشتت في قادم الأيام خصوصا ان الكثير من التصدعات قد حصلت في فترة الانسداد السياسي.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الدعم الخارجي الذي تلقاه الحلبوسي والمتحالفين معه لن يجدي نفعا امام التشتت السياسي الحاصل داخل أحزاب المكون السني، خصوصا ان الخلاف سيزداد في قادم الأيام في حال العبور الى مرحلة توزيع المناصب”.

وأضاف ان “صراع الزعامة السنية سيبرز خلال الأيام المقبلة خصوصا ان الكثير من الشخصيات قد برزت الى الساحة مؤخراً، وبعضهم ممن هو اكثر قدماً ومقبولية في هذا المكون، الامر الذي سيشعل صراعا بين الحلبوسي والمتحالفين معه”.

وبين ان “التسقيط السياسي وفتح ملفات رئيس البرلمان قد تكون حاضرة خصوصا في حال فشل التحالف الثلاثي في مبتغاه لتشكيل حكومة الأغلبية في ظل سعي الاطار التنسيقي لجمع كتل البيت الشيعي في تحالف واحد، وهو ماسيقضي على مسمى التحالف الثلاثي وسيبدد المخططات الخارجية الداعمة للحلبوسي وبارزاني”.

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