البياتي: حرب بارزاني يحصل على ضوء اخضر من الصدر والسنة للمضي بالرئاسة

المستقلة /- شدد النائب السابق جاسم البياتي، الخميس، على ضرورة التوافق بين الاطراف السياسية لانهاء حالة الانسداد والمضي بتشكيل الحكومة، لافتا الى ان المؤشرات تفيد بحصول حزب بارزاني على ضوء اخضر من الصدر والسنة للحصول على المنصب الرئاسي.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “المعطيات تشير الى حصول مسعود البارزاني على ضوء اخضر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكذلك المكون السني ليكون ممثلا عن الكرد على ان يذهب باقي الاطراف نحو المعارضة”.
واضاف ان “من المتوقع ان يذهب الاتحاد الوطني والجيل الجديد وباقي الاطراف الكردية نحو جبهة المعارضة، ليحصل الحزب الديمقراطي على منصب في هيئة رئاسة البرلمان وكذلك رئاسة الجمهورية”.
واشار البياتي الى ان “حل الوضع السياسي مرهون بالتوافق بين جميع الاطراف للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة والمرشحين للمناصب الرئاسية، بعيدا عن الانانية من قبل احد التحالفات تجاه الاخر”.

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