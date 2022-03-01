البياتي : تركيا تسعى الى السيطرة على مشاريع الاعمار

المستقلة /- رأى المحلل السياسي، كامل البياتي، ان تركيا تسعى من خلال علاقتها بالمحور السني الى السيطرة على مشاريع الاعمار التي يتم العمل عليها في المحافظات التي ستكون بيد المحور المؤيد لانقرة.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “قيام تركيا بدعم بعض الأطراف والوقوف الى جانبهم يهدف الى الحصول على مكاسب مادية ومشاريع استثمارية وعمرانية داخل العراق”.

وأضاف ان “انهيار الليرة التركية امام الدولار، دفع اردوغان الى دعم بعض الأطراف السياسية من اجل منح شركاته مشاريع داخل العراق، خصوصا في مجال اعمار المحافظات المتضررة”.

واوضح البياتي، ان “المحور السني سيحصل على مناصب في الدولة ومحافظين، حيث سيكون لتركيا نصيب منها، خصوصا المحافظات التابعة لهذا المحور، اذ ستكون شركات اردوغان حاضرة بقوة للحصول على مشاريع متعددة خصوصا بعد الهبوط الحاصل لليرة امام الدولار”.