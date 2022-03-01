البياتي : تركيا تسعى الى السيطرة على مشاريع الاعمار

المستقلة /- رأى المحلل السياسي، كامل البياتي، ان تركيا تسعى من خلال علاقتها بالمحور السني الى السيطرة على مشاريع الاعمار التي يتم العمل عليها في المحافظات التي ستكون بيد المحور المؤيد لانقرة.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “قيام تركيا بدعم بعض الأطراف والوقوف الى جانبهم يهدف الى الحصول على مكاسب مادية ومشاريع استثمارية وعمرانية داخل العراق”.

وأضاف ان “انهيار الليرة التركية امام الدولار، دفع اردوغان الى دعم بعض الأطراف السياسية من اجل منح شركاته مشاريع داخل العراق، خصوصا في مجال اعمار المحافظات المتضررة”.

واوضح البياتي، ان “المحور السني سيحصل على مناصب في الدولة ومحافظين، حيث سيكون لتركيا نصيب منها، خصوصا المحافظات التابعة لهذا المحور، اذ ستكون شركات اردوغان حاضرة بقوة للحصول على مشاريع متعددة خصوصا بعد الهبوط الحاصل لليرة امام الدولار”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة الاسكان تؤكد انجاز مشروع جسر المأمون الكونكريتي في الانبار

اخبار العراق

خبير قانوني : رئيس الجمهورية يتمتع بالصلاحية الكاملة ومن حقه سحب المراسيم

اخبار العراق

مجلس الأمن يشيد بالتنسيق الجاري بين العراق والكويت

اخبار العراق

البياتي : تركيا تسعى الى السيطرة على مشاريع الاعمار

اخر الاخبار

الحيدري : منصب محافظ كركوك سيدخل ضمن المعادلات السياسية

اخبار العراق

دولة القانون : حكومة الكاظمي تعتبر من أسوأ الحكومات في تاريخ العراق

اخر الاخبار

أخصائية : الإنسان يمكنه التعود على الاستيقاظ من دون استخدام المنبه

اخر الاخبار

أخصائية : الإنسان يمكنه التعود على الاستيقاظ من دون استخدام المنبه

اخر الاخبار

صحيفة : رسالة بايدن السنوية ستشمل ما يحدث في اوكرانيا

عربي و دولي

8 رؤساء دول أوروبية يطالبون الاتحاد الأوروبي بقبول عضوية أوكرانيا

اخر الاخبار

هولندا تفرض خمس غرامات على شركة آبل بقيمة 5.7 مليون دولار

اخر الاخبار

عملة البيتكوين تعاود الارتفاع بعد تخطى حاجز الـ 41 الف دولار

اخبار العراق

انتشار مفارز الجيش عند بوابات محطات الوقود في كركوك

اخبار مصر

هيئة قناة السويس : ستزيد الرسوم على السفن التي تعبر الممر المائي الرئيسي

اخر الاخبار

الهيدروجين..خطة أوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي

اخر الاخبار

الإعلام الأمني: طائرات F-16 العراقية تنفذ ضربات جوية على اهداف تابعة لداعش في الانبار

اخر الاخبار

ليدي غاغا تسجل أجمل إطلالة في حفل Sag Awards 2022