البياتي : الوضع السياسي” لايبشر بخير” وقد يتأخر تشكيل الحكومة طويلا

المستقلة /- انتقد النائب السابق جاسم البياتي، ماوصفه بالانانية في تعامل التحالف الثلاثي مع مجريات العملية السياسية، لافتا الى ان الوضع (لايبشر بخير) وقد يتأخر تشكيل الحكومة طويلا في ظل المستجدات الحالية.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الوضع السياسي (لايبشر بخير)، حيث ان تحرك قطبي العملية السياسية للتنافس على رئاسة الجمهورية لن يأتي بنتائج مرضية، خصوصا ان كل قطب يسعى ان يحقق ثلثي العدد الذي يمرر به مرشح رئاسة الجمهورية”.

وأضاف ان “تشكيل الحكومة سيتأخر كثيراً بسبب انانية التحالف الثلاثي الذي يسعى للانفراد بتشكيلها بمشروع غير قابل على تمريره بهذه السهولة”.

وبين ان “حكومة تصريف الاعمال مثيرة للقلق وينبغي التوافق سريعا بين اقطاب العملية السياسية من اجل تمرير رئيس الجمهورية والذهاب نحو تشكيل الحكومة، بعيدا عن فرض الإرادة من قبل طرف على طرف اخر”.