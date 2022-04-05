البياتي : الدعم الخليجي التركي للكتل السنية لم يأت من فراغ

المستقلة/- رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان الدعم الخليجي التركي والدفع باتجاه تحالف الكتل السنية فيما بينها لم يأت من فراغ، لافتا الى ان تركيا والامارات تسعيان للدخول الى العراق وخصوصا المحافظات المحررة من اجل تحقيق المكاسب المادية مقابل تسلم مشاريع داخل هذه المحافظات.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، ان “الامارات وتركيا لم تتدخلا لتوحيد البيت السني لولا وجود مصالح مشتركة فيما بينهم، خصوصا في المحافظات المحررة، حيث تسعى الامارات للاستثمار داخل هذه المحافظات بالاتفاق مع تركيا”.

واضاف ان “الدعم لايشمل الحصول على المشاريع بل قد يتحول الى الاستثمار في مجال النفط والغاز خصوصا محافظة الانبار التي تحتوي على اكبر مكامن الغاز في المنطقة”.

وبين ان “بعض تصريحات الاعضاء والنواب اكدت استخدام المال السياسي لضمان حصول شخصية معينة على رئاسة البرلمان، وبالتالي فأن هذا المال لم يكن من الداخل بقدر ماقدمه الخليج لخدمة مصالحهم بهذا المنصب”.