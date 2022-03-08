البياتي : الحزب الديمقراطي لم يقدم مرشحا معروفا لمنصب رئاسة الجمهورية

المستقلة /- رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان تقديم الحزب الديمقراطي شخصية غير معروفة في الوسط السياسي كمرشح لرئاسة الجمهورية، لن يصب في صالح هذا الحزب، لافتا الى ان بارزاني سيتحرك بقوة للحصول على منصب محافظ كركوك.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الحزب الديمقراطي لم يقدم مرشحا معروفا في الوسط السياسية لمنصب رئاسة الجمهورية، وهذا الامر سيدفع الكثير من الأطراف السياسية الى عدم التصويت لصالحه”.

وأضاف ان “عدم تقديم شخصية معروفة قد تكون بداية للحصول على منصب كركوك عبر اتفاق في نهاية المطاف مع الاتحاد الوطني لمنحه رئاسة الجمهورية مقابل عدم المنافسة على منصب المحافظ”.

وبين ان “ذهاب الديمقراطي وتحالفه مع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، قد تكون الغاية منه دعم بارزاني من خلال الأغلبية العددية للحصول على كركوك، خصوصا ان القضاء قد عقد المشهد النفطي على بارزاني وبالتالي فأن الحزب المذكور قد يقاتل من اجل الحصول على المحافظة الغنية بالنفط”.

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