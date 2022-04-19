البياتي : الحزب الديمقراطي اصبح على يقين بعدم حصوله على منصب رئيس الجمهورية

المستقلة /- رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان الحزب الديمقراطي اصبح على يقين بعدم قدرته بالحصول على منصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الحزب يسعى في الوقت الراهن للتفاهم حول منصب محافظ كركوك وهو ماسيزيد الصراع مع احزاب المكون السني حول هذا المنصب.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “صراع المنصب سيشتعل في الايام القليلة المقبلة خصوصا بعد ان ادرك حزب بارزاني ان منصب رئيس الجمهورية اصبح صعب المنال”.

واضاف ان “الاحزاب السنية تسعى للابقاء على محافظ كركوك الحالي في منصبه، وقد تتم المساومة عليه مع اي مرشح لرئاسة الوزراء بحيث تضمن له التصويت مقابل الابقاء على المحافظ الحالي في منصبه”.

واشار البياتي الى ان “الحزب الديمقراطي وبعد الفشل بالحصول على رئاسة الجمهورية فأنه يسعى للحصول على منصب محافظ كركوك باعتبار ان للاكراد اكثر من نصف مقاعد البرلمان في هذه المحافظة، وهو ماسيدخله في صراع مع الحزب المسيطر على منصب المحافظ وهو سبب اخر لانهيار التحالف الثلاثي”.