البياتي : الحراك الذي قاده هادي العامري كان بتخويل من الاطار التنسيقي

المستقلة/- اكد القيادي في منظمة بدر محمد البياتي , الثلاثاء , ان المباحثات التي اجراها رئيس تحالف الفتح وممثل الاطار التنسيقي هادي العامري في أربيل والحنانة كانت لتقريب وجهات النظر والعمل على مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة , مشيرا الى ان المباحثات لم تشهد طرح أي اسم للترشح الى منصب رئاسة الوزراء المقبل.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان ” الحراك السياسي الأخير الذي قاده رئيس تحالف الفتح هادي العامري شخصيا كان بتخويل كامل من قبل قادة قوى الاطار التنسيقي ” .

وأضاف ان ” الحوارات التي اجراها العامري مع الصدر في الحنانة ولقائه مع مسعود البارزاني والقادة الكرد كان لتقريب وجهات النظر في رسم السياسة للمرحلة المقبلة ودعم جميع القوى السياسية الفائزة بالانتخابات بالمشاركة الفاعلة في المرحلة المقبلة مع تحملها كامل المسؤولية”.

وأوضح البياتي، أن “المباحثات لم تشهد طرح أي اسم للترشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل”، معتبرا ان “الحديث عنها في وسائل الاعلام مجرد تكهنات او لاجل حرق تلك الأسماء ” .