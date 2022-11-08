البيئة تغلق مخازن تابعة للتجهيزات الزراعية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اغلقت مديرية بيئة ميسان مخازن (نهر سعد الاول، ونهر سعد الثاني) التابعين للشركة العامة للتجهيزات الزراعية في المحافظة لثلاثين يوم قابل للتجديد بسبب مخالفتها لشروط وتعليمات صادرة من وزارة البيئة.

وقالت المديرية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه  ان الغلق يأتي لعدم التزام ادارة المخزنين المذكورين بازالة المخالفة بعد المدة المحددة للانذار الذي وجهه لها في وقت سابق بسبب عدم الحصول على الموافقات البيئية الرسمية لمزاولة العمل.

واشار البيان الى غلق المخزنين لمدة ثلاثين يوم قابلة للتجديد بشكل تلقائي لحين ازالة المخالفة.

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