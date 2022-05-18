البيئة تستعد لاعلان ميسان خالية من الإشعاع

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشف وكيل وزير البيئة جاسم الفلاحي اليوم الاربعاء  ان الوزارة بصدد اعلان ميسان خالية من الاشعاع .

وحضر الفلاحي الموتمر الثاني عشر الطبي الذي عقد في فندق كورمك ميسان برعاية وزير البيئة هاني العقابي تحت شعار( نمضي بطريقنا نحو التعافي من آثار الجائحة) بحضور شخصيات حكومية واكاديمية

ويهدف المؤتمر الى الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحديات ما بعد جائحة كورونا  ومجالات صحية أخرى كثيرة تسهم في تنمية وتطوير  ودراسة الواقع الصحي في المحافظة وأيجاد الحلول للمشاكل الصحية وتنمية وتشجيع البحث العلمي بأعتباره ضمانه أساسية لتطوير الخدمات الصحية وتبادل الخبرات العلمية بين دوائر الصحة والجهات الساندة .

وتضمنت فعاليات المؤتمر طرح  عددا من البحوث في مجال البحث العلمي  لقسم الصحة العامة  للارتقاء بالواقع الصحي .

فيما استذكر المحافظ علي دواي التحديات التي مر بها العالم اجمع خلال جائحة كورونا وتشكيل خلية الازمة برئاسته  وعضوية مدراء الدوائر الامنية والخدمية ومنها الدور الكبير لابطال الجيش الابيض وكوادر صحة ميسان وتضحيات الشهداء .

و عبر عن تفاؤله وفرحته وتمنياته بنجاح المؤتمر ليحقق الأهداف المنشودة من إقامته في تحقيق نقلة نوعية في تطوير وتنمية القطاع الصحي في المحافظة  وان تسهم البحوث المطروحة في المؤتمر تحقيق هذه الأهداف .

كما استعرض مدير صحة ميسان علي  العلاق ابرز واهم الانجازات التي حققتها دائرة صحة ميسان في مجال تنمية وتطوير البني التحية للقطاع الصحي،وأبرز التحديات التي واجهتا الدائرة خلال الجائحة  وشمل المؤتمر معرض لشركة نبض الحياة لتجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة .

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