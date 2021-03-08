البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة تجاوزت 680 مليون دينار

المستقلة /… اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول أكثر من مليار و300 مليون سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 680 مليون دينار.

وقال السوق في تقرير له إن “عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 29 شركة من أصل 103 شركات مدرجة في السوق، حيث ارتفعت خلال جلسة اليوم أسهم 16 شركة وانخفضت أسهم 4 شركات”، مبينا أن “عدد الشركات الموقوفة بقرار هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي بلغت 19 شركة”.

واضاف ان “عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم بلغ ملياراً و329 مليوناً و225 الف سهم بقيمة مالية بلغت 687 مليوناً و900 ألف دينار من خلال تنفيذ 441 صفقة”، مشيرا إلى أن “مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 565.73 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.22% عن إغلاقه في الجلسة السابقة”.

واشار الى ان “أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 277 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 225 مليون دينار من خلال تنفيذ 68 صفقة على أسهم 7 شركات، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 97 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 85 مليون دينار من خلال تنفيذ 16 صفقة على أسهم شركتين”.

وتابع ان “الشركات الاكثر ربحية كانت صناعة وتجارة الكرتون وبتغيير بلغ نسبته 10% تليها شركة المعدنية والدراجات وبتغيير بلغ 8.90%، فيما كانت اكثر الشركات خسارة هو المنتجات الزراعية وبتغيير بلغ -4.11 %، يليها مصرف ايلاف وبنسبة تغيير بلغ -2.17%”.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.(النهاية)