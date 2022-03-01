“البنية المكانية بشعر عيسى الياسري” كتاب جديد للناقد ماجد حسن

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..صدر للناقد والشاعر الميساني ماجد الحسن كتاب جديد تحت عنوان”البنية المكانية بشعر عيسى حسن الياسري.

وقال الحسن لـ(المستقلة) “ان الكتاب صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت، وبواقع (265) صفحة من القطع الكبير”، مشيرا الى انه عمل على تنقيح هذا الكتاب ونشره احتفاءً بدخول الشاعر العراقي الكبير عيسى حسن الياسري عامهُ الثمانين

و اوضح أن الكتاب يتضمن خمسة مباحث : الأول جاء بعنوان، مقتربات البنية المكانية (المكان في شعر الياسري ــ مقتربات أولية ــ البنية المكانية والنص الموازي) ،و الثاني حمل عنوان : الشاعر والتجاذب المكاني (تجاذبات الذات والمكان ــ الرؤيا المطلقة في تضاد الأمكنة ــ الشعر والمدينة، حدود جاذبية الأصل).

وأضاف جاء المبحث الثالث تحت عنوان: المكان وتشوفات البعد الرابع (الزمن والذاكرة المكانية ــ الدوال الزمنية، الوقت واستنطاق الوعي المكاني)، اما المبحث الرابع فحمل عنوان: الباب والبنية المكانية (الباب كائن الفصل بين مكانين ــ الباب والثنائيات المكانية).

فيما اختتم الكتاب بمبحث خامس عن (تجربة الشاعر وتخطي حاجز اللغة) بالإضافة الى (مختارات من قصائد الشاعر وسيرته الذاتية).

يذكر أن الشاعر عيسى حسن هاشم الياسري من مواليد ناحية كميت في محافظة ميسان عام (1942) تخرّج بدار المعلّمين في مدينة العمارة. وعمل في التعليم مدّة ثمّ اتّجه للعمل الثقافي، في الإذاعة وبعض المجلات. من دواوينه الشعرية العبور إلى مدن الفرح 1973 وفصول في رحلة طائر الجنوب 1976 وسماء جنوبيّة 1979 والمرأة مملكتي 1982 وشتاء المراعي 1992 ورواية بعنوان لوحات ريفيّه . يعيش حاليا في مونتريال بكندا منذ 2001. وترجمت عدد من مجاميعه الشعرية الى الفرنسية ولغات اخرى.

اما المؤلف ماجد الحسن فيعد من الشعراء العراقيين القلائل الذين تمكنوا من استيعاب الرؤى الفلسفية والشغف بها وطرحها بصور شعرية، وما يشفع له أنه دارس للفلسفة وقارئ لها.عضو اتحاد الأدباء العراقيين. درس الفلسفة وحصل على البكالوريوس فيها.

من مجاميعه الشعرية:

أول الفجيعة الرأس ، خيول مُشاكسة، لا مأوى أيتها الغيمة، لا أُريده صعوداً، أين سيهبط بنا الدُخان.

ومن دراساته النقدية:

ـ تجليات النص، مسارات في تأملية في سؤال الذات ، حياة العلامة، محاولة لادراك الأنساق الثقافية الشعبية.